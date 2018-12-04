УФСИН опровергло информацию о пытках во Владимирском централе

УФСИН по Владимирской области опровергло информацию о том, что заключенному Владимирского централа отрезали язык. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости».

По данным ведомства, он откусил его сам, и это попало на запись камер видеонаблюдения. К заключенному в камеру сразу были вызваны хирург медчасти и бригада скорой помощи, которые помогли остановить кровотечение и этапировали осужденного в областную больницу в ИК-3 города Владимира.

Ранее 4 декабря информационное агентство РБК со ссылкой на президента АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Романа Кайфаджяна сообщило, что осужденному Мдиванишвили во Владимирском централе отрезали язык. Он заявил, что мужчину истязали и кроме части языка заключенный лишился еще и нескольких зубов.