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УФСИН опровергло информацию о пытках во Владимирском централе

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УФСИН по Владимирской области опровергло информацию о том, что заключенному Владимирского централа отрезали язык. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости».

По данным ведомства, он откусил его сам, и это попало на запись камер видеонаблюдения. К заключенному в камеру сразу были вызваны хирург медчасти и бригада скорой помощи, которые помогли остановить кровотечение и этапировали осужденного в областную больницу в ИК-3 города Владимира.

Ранее 4 декабря информационное агентство РБК со ссылкой на президента АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Романа Кайфаджяна сообщило, что осужденному Мдиванишвили во Владимирском централе отрезали язык. Он заявил, что мужчину истязали и кроме части языка заключенный лишился еще и нескольких зубов.

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