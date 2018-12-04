Актер Панин устроил пьяный дебош во время полета из Стамбула в Москву

Актер никак не успокоится — в этот раз он устроил дебош на рейсе Стамбул–Москва. Сам Алексей Панин все отрицает: в Турцию он летал, но якобы вел себя прилично.

По прибытии во Внуково Панина задержали и составили протокол. Сейчас авиакомпания подсчитывает убытки, актеру выставят счет.