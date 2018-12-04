В Китае набирают популярность кредиты под залог интимных фото

Второй документ больше не нужен. В Китае всё большую популярность набирают кредиты под залог обнаженки. Чтобы получить деньги, надо отправить свое фото с паспортом и без одежды. Если заемщик не возвращает долг, «банк» отправляет снимки родителям.

После утечки 10 Гбайт интимных фото власти пытались прикрыть контору. Но спрос на «легкие» деньги даже в аскетичном Китае рождает предложение. По некоторым данным, интим-кредиты получили уже 30 млн молодых китайцев. Интересно, а некрасивым людям они деньги выдают?