Белый олененок из Норвегии покорил Сеть

Горы Северной Норвегии, красивейшие пейзажи и ударная доза умиления. Фотограф из Осло поймал в объектив редчайшего белоснежного олененка. Снежная шерсть, копыта, нос и черные как угольки глаза. В дикой природе таких животных практически не осталось. Белоснежного оленя можно встретить лишь в нескольких точках планеты.