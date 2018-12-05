Офсетные контракты Москвы привлекли в фармотрасль порядка 9 млрд рублей

Офсетные контракты Москвы привлекли в фармацевтическую отрасль столицы порядка 9 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Столица является одним из крупнейших производителей фармацевтической продукции в России. На сегодняшний день в городе функционирует 32 крупных и средних предприятия-производителя фармпродукции, 82 научно-исследовательских института, 243 медорганизации. Именно в Москве впервые в России был заключен офсетный контракт в фармпромышленности, который предполагает долгосрочную поставку товаров с инвестиционными обязательствами поставщика по локализации их производства в столице. На сегодняшний день с помощью офсетных контрактов в фармотрасль столицы привлечено около 9 млрд рублей», — прокомментировал Александр Прохоров.

Первый офсетный контракт Москва заключила с ЗАО «Биокад» в октябре 2017 года. Его условиями предусмотрена локализация в городе высокотехнологичного производства 22 лекарственных средств и их последующая поставка в течение 7 лет на сумму 14 млрд рублей. Объем инвестиций составит не менее 3 млрд рублей.

Осенью этого года был заключен второй офсетный контракт на поставку лекарств. По его условиям, «Р-Опра» (дочерняя компания ГК «Р-Фарм») в течение 4 лет локализует производство лекарственных препаратов 31 международного непатентованного наименования с последующей их поставкой столице. ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд рублей при начальной (максимальной) цене 22,5 млрд рублей. Предполагаемый объем инвестиций по второму офсетному контракту составит порядка 5,87 млрд рублей. Инвестор планирует создание двенадцати производственных линий. Второй офсетный контракт, предметом которого стали препараты, применяющиеся для лечения и профилактики массовых тяжёлых эндокринных и онкологических заболеваний, создает условия для бесперебойной поставки жизненно важных лекарств.

Более половины препаратов, закупаемых в рамках второго московского офсета, на территории РФ не производятся, лекарства трёх международных непатентованных наименований будут локализованы по полному циклу. Долгосрочный заказ локализованной продукции позволит существенно снизить цену закупаемых лекарств. Для москвичей это новые рабочие места и льготное лекарственное обеспечение

«Заключение офсетного контракта позволяет решить Москве целый комплекс задач: импортозамещение в социально значимых сферах, увеличение налогооблагаемой базы, экономия бюджетных средств на закупку, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемой продукции снижается. Для инвестора офсетный контракт с Москвой – это высокая надежность покупателя, долгосрочная гарантия сбыта локализуемой продукции, а значит окупаемость вложенных инвестиций, и последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков», — пояснил Леонид Кострома.

Помимо заключения офсетных контрактов Москва оказывает поддержку производителям медизделий и лекарств, которым присвоен статус промышленного комплекса. Так, компании «МосФарма», «Биотики», «Биннофарм», «Макиз-Фарма», «Сервье Рус» и Московский эндокринный завод получают налоговые и иные льготы от Правительства столицы.