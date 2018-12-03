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Катар объявил о выходе из ОПЕК

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Доха покидает ОПЕК с 1 января 2019. Министр по делам энергетики Катара заявил: страна сосредоточится на газе. До 2024 года катарцы хотят запустить четыре новых завода СПГ. Производство сырья доведут с нынешних 70 т до 110 млн т в год. 

Катар — мировой лидер в поставках СПГ, главный покупатель — Великобритания. Эксперты: нефтяные котировки слабо отреагировали на решение Дохи. 

ОПЕК — это картель из 15 стран, добывающих 40% всей нефти в мире. Долю Катара в организации оценивают в 1,85%. 

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