Президент Нигерии назвал ложными слухи о своем двойнике в Польше

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи, что на встрече нигерийцев в Польше вместо него выступал двойник, а сам он уже умер. Об этом глава государства написал в своем микроблоге.

«Невежественные слухи не вызывают удивления: когда я находился в отпуске по здоровью в прошлом году, многие люди надеялись, что я умер», — цитирует его «РИА Новости».

Бухари добавил, что он — настоящий и скоро будет праздновать свой 76-й день рождения.

По слухам, двойник Бухари якобы находился на 24-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Польше.

4 октября сообщалось, что видео, на котором запечатлен мужчина, поразительно похожий на президента США Дональда Трампа стало вирусным в Сети. В ролике длительностью всего 6 секунд показан мужчина в кепке со значком ВМС США, стоящий в магазине и что-то разглядывающий у прилавка.