Парад из торнадо напугал жителей Иллинойса

В центре американского штата Иллинойс местные жители засняли на видео сразу несколько ураганов. Настоящий парад из торнадо напугал людей. Власти объявили штормовое предупреждение, некоторые жители оказались заблокированы в своих домах. О пострадавших информации нет. Тяжелее всего пришлось жителям Бирдстауна и Тейлорвилля.