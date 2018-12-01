«Город зимы» открылся на ВДНХ

На ВДНХ открылся «Город зимы» — большой комплекс зимних развлечений. В распоряжении посетителей теперь два катка, один из которых вмещает 2400 человек, и тюбинговая горка.

Также можно попробовать себя в роли керлингиста или сыграть в командные снежки — для этого отведен целый павильон.

В честь открытия комплекса на ВДНХ прошло яркое шоу: австралийский театр Strange Fruit объехал уже 50 стран и теперь выступил в России.