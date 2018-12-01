На встрече стран БРИКС на полях G20 Путин затронул ситуацию Сирии
На встрече стран БРИКС на полях саммита G20 Владимир Путин затронул ситуацию в Сирии. Президент отметил важность процесса политического урегулирования в стране и выразил надежду, что страны БРИКС подключатся к гуманитарным программам помощи ее населению.
На встрече стран БРИКС на полях саммита G20 Владимир Путин затронул ситуацию в Сирии. Президент отметил важность процесса политического урегулирования в стране и выразил надежду, что страны БРИКС подключатся к гуманитарным программам помощи ее населению.