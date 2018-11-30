Прямой эфир

Захарова прокомментировала ситуацию с аккредитацией журналистов РФ во Франции

0
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с аккредитацией российских журналистов во Франции.

«Сотрудники Sputnik и RT не могут получить пресс-карты, необходимые для осуществления журналистской деятельности в стране, для посещения официальных мероприятий, которые проходят в стенах госучреждений. Известная политика дискриминации, вот та политика, о которой я говорю, сопровождается вызывающими заявлениями французских официальных лиц, которые в данном случае как раз таки во многом выступают как застрельщики этой фейковой информации, обвиняя RT в том, что она не делала и в чем она точно не виновата», — сказала она.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017