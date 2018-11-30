Захарова прокомментировала ситуацию с аккредитацией журналистов РФ во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с аккредитацией российских журналистов во Франции.

«Сотрудники Sputnik и RT не могут получить пресс-карты, необходимые для осуществления журналистской деятельности в стране, для посещения официальных мероприятий, которые проходят в стенах госучреждений. Известная политика дискриминации, вот та политика, о которой я говорю, сопровождается вызывающими заявлениями французских официальных лиц, которые в данном случае как раз таки во многом выступают как застрельщики этой фейковой информации, обвиняя RT в том, что она не делала и в чем она точно не виновата», — сказала она.