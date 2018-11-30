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3D-модель Собора Святого Павла

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Собор Святого Павла — одна из старейших церквей Соединенного Королевства (первый деревянный храм датируется 604 годом) и по совместительству главная резиденция епископа Лондона.

Построенный в честь святого Павла храм англиканской церкви расположился в самой высокой точке британской столицы, на холме Ладгейт-Хилл. Здание, которое прекрасно сохранилось до наших дней, было возведено из портлендского камня по проекту архитектора Кристофера Рена в стиле английское барокко в конце XVII века. Официальной датой открытия собора считается 20 октября 1708 года (совпадает с днем рождения самого Рена), однако первая служба в новом храме прошла уже 2 декабря 1697 года.

Собор Святого Павла является второй по величине церковью Великобритании, больше по размерам — только Ливерпульский собор. Монументальный собор, длина фасада которого более 175 м, а вес превышает 65 т, стал главным местом проведения церемоний национального масштаба. Подданные британской короны приходят сюда, что называется, и в горе, и в радости: здесь венчаются члены королевской семьи, прощаются с известными политиками, отмечают юбилеи монархов. 

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