Израиль опроверг сообщения о сбитом в Сирии военном самолете

Армия Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии военном самолете. Ранее неподтвержденные источники передавали, что сирийская система ПВО сбила израильский военный самолет, отражая атаку над населенным пунктом аль-Кисва. Уточнялось, что ВВС Израиля атаковали иранские военные объекты к югу от Дамаска. Также, по сообщениям сирийского информагентства, было перехвачено несколько ракет.