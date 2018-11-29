Тарантино женился

Одним холостяком в Голливуде стало меньше. Квентин Тарантино сыграл свадьбу со своей избранницей. Охомутала режиссера 35-летняя модель и певица из Израиля Даниэла Пик. Пара объявила о помолвке еще год назад. Это первый брак в жизни

Квентина Тарантино, ему 55 лет. Свадьба прошла тихо и скромно, журналистов не позвали. Видимо, главный хулиган Голливуда и правда остепенился.