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Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за ураганного ветра

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске из-за ураганного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Режим ЧС действует в Новороссийске Краснодарского края с 13:00. По прогнозам специалистов, ожидается ураганный ветер с порывами до 38 м/с в ближайшие 2–6 часов, пишет RT. В городе включена система оповещения с использованием сирен. Также комиссия по ЧС приняла решение об отмене занятий в школах.

Как напоминает сайт kp.ru, метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в регионе. В последние дни осени в Краснодарский край пришли ветер и дожди, по всему региону действует экстренное предупреждение до 30 ноября. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не заезжать на подтопленные участки и территории.

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