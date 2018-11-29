Трамп оценил возможных конкурентов на будущих президентских выборах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит для себя достойных соперников на следующих выборах в 2020 году. Об этом 28 ноября сообщает издание New York Post.

По его словам, ему было бы интересно конкурировать с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, однако Трамп не уверен, что Блумберг решится на участие в президентской гонке.

В октябре Газета.ру писала, что Трампа и Блумберга когда-то связывали дружеские отношения. Однако на данный момент миллиардеры не скрывают неприязнь друг к другу. Так, в 2016 году Блумберг назвал нынешнего президента США мошенником и указал на его множественные банкротства.

В своем интервью Трамп выразил заинтересованность политической фигурой сенатора Кирстен Гиллибрэнд, которую он знает и даже, по его словам, когда-то поддерживал. Однако в ее выдвижении на выборах в 2020 он также сомневается.

После чего американский лидер отметил, что абсолютно не видит своим конкурентом бывшего руководителя Ньюарка Кори Букера. По его словам, у него с Букером не будет проблем.

30 октября Трамп заявил, что не против сразиться с Клинтон на выборах в США в 2020 году. Так он ответил на ее высказывание о том, что она приложит все усилия, чтобы к власти в США пришел демократ.