Известная порнозвезда попала в психиатрическую больницу после попытки суицида

25-летняя порнозвезда Хани Голд попала в психиатрическую больницу после попытки суицида. Об этом 29 ноября сообщает издание New York Post.

Сама актриса рассказала, что она долгое время страдает от психологической травмы, вызванной трагическими событиями в прошлом.

«Произошедшее повлияло на меня гораздо больше, чем я раньше думала. Я осознаю, что мне нужна квалифицированная помощь. Мои финансовые возможности не позволяют пройти необходимую программу. Мне нужна помощь, пока не станет слишком поздно», — написала Голд в своем аккаунте в Twitter.

Подруга и менеджер актрисы Хайлеа Уэзерил создала фонд GoFundMe, чтобы собрать $48,5 тыс. на лечение Голд. На данный момент поклонники и друзья Хани Голд собрали $21 тыс., и девушку начала проходить 30-дневный курс реабилитации в лечебном центре.

В ноябре прошлого года сообщалось, что увлечение порнографией привело британца к внезапной смерти. За несколько дней до этого его уволили с работы и лишили партийного членства, потому что мужчина подставлял лица различных людей к фотографиям порнозвезд.