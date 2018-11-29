Трамп не продлил срок полномочий главы ФРС из-за ее роста

Президент США Дональд Трамп решил не продлевать на еще четыре года срок полномочий главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен из-за ее невысокого роста, сообщила 28 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп неоднократно высказывал обеспокоенность низким, по его мнению, ростом Йеллен (161,5 см).

«Президент неоднократно говорил советникам, что 72-летняя Йеллен не достаточно высокая, чтобы руководить ФРС», –– пишет газета.

В итоге Трамп выдвинул на пост главы американского ЦБ 65-летнего Джерома Пауэлла, рост которого около 180 см.

Йеллен приступила к обязанностям председателя ФРС в 2014 года, став первой женщиной во главе регулятора.

ФРС — независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления контроля над коммерческой банковской системой США. Объединяет 12 федеральных резервных банков.

15 ноября Трамп назначил послом США в ЮАР дизайнера сумочек.