В Петербурге 42 школьника впервые стали кадетами ФСО

В Санкт-Петербурге впервые в истории города 42 школьника стали кадетами Федеральной службы охраны.

Торжественная церемония принесения присяги прошла в Константиновском дворце.

По словам руководителя Службы охраны по СЗФО ФСО России Павла Волгина, основная задача инициативы — это воспитание подрастающего поколения в духе любви к родине, подготовка к служению Отечеству.

Отбор в кадеты жесткий: идеальная дисциплина, учеба на «отлично», занятия спортом, эрудиция.