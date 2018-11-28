Пятилетний мальчик из Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям
Пятилетний Рахим Куриев из Чечни официально установил мировой рекорд, выполнив 3202 отжимания за 2,5 часа. Достижение зафиксировали специалисты из Книги рекордов России, сообщил в среду, 28 ноября, главный редактор издания Станислав Коненко.
«Это рекорд. Мы его официально зарегистрировали», — цитирует слова Коненко «РИА Новости».
Отмечается, что главный редактор книги специально прибыл в Грозный для фиксирования рекорда. Также за процессом наблюдал эксперт категории «Фитнес» издания, рекордсмен по количеству отжиманий от пола за одну минуту Андрей Лобков.
13 ноября сообщалось, что Рахим Куриев за 2 часа 26 минут отжался от пола 4105 раз. Однако у представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы», поэтому официально рекорд не был зафиксирован.