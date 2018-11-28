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Пятилетний мальчик из Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Пятилетний Рахим Куриев из Чечни официально установил мировой рекорд, выполнив 3202 отжимания за 2,5 часа. Достижение зафиксировали специалисты из Книги рекордов России, сообщил в среду, 28 ноября, главный редактор издания Станислав Коненко.

«Это рекорд. Мы его официально зарегистрировали», — цитирует слова Коненко «РИА Новости».

Отмечается, что главный редактор книги специально прибыл в Грозный для фиксирования рекорда. Также за процессом наблюдал эксперт категории «Фитнес» издания, рекордсмен по количеству отжиманий от пола за одну минуту Андрей Лобков. 

13 ноября сообщалось, что Рахим Куриев за 2 часа 26 минут отжался от пола 4105 раз. Однако у представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы», поэтому официально рекорд не был зафиксирован. 

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