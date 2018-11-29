Кольца этому не видно: как волонтеры исследуют перелетных птиц

Более 400 тыс. перелетных птиц ежегодно останавливаются на побережье британского залива Уош. Большинство из них проводят лето на арктических территориях, которые покидают только с приближением зимы. В это же время к водам залива выходят активисты местного орнитологического общества Wash Ringing Group, которые занимаются отловом и кольцеванием этих птиц. Как строится их работа, можно посмотреть в галерее «Известий»