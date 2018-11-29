Кольца этому не видно: как волонтеры исследуют перелетных птиц

Более 400 тыс. перелетных птиц ежегодно останавливаются на побережье британского залива Уош. Большинство из них проводят лето на арктических территориях, которые покидают только с приближением зимы. В это же время к водам залива выходят активисты местного орнитологического общества Wash Ringing Group, которые занимаются отловом и кольцеванием этих птиц. Как строится их работа, можно посмотреть в галерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Чаще всего птиц ловят с помощью специально расставленных сетей. Главное потом — суметь извлечь пленников из ловушки, не повредив им (и, по возможности, не слишком напугав)
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Сети устанавливаются ночью, чтобы воды утреннего прилива их полностью скрывали
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
При этом арктических пернатых нужно не только окольцевать, но и взвесить, а также изучить их оперение и состояние в целом
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Окольцованные особи помогают специалистам следить за состоянием популяции и узнавать, как меняются их миграционные пути. Эти сведения в том числе нужны, чтобы оценить эффект от изменения климата
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Объединение волонтеров-орнитологов существует в этом регионе Британии с конца 1950-х. Специализируются они на представителях нескольких видов. В руках у этого человека — тулес (справа), арктическая птица, по своему поведению напоминающая кулика, и исландский песочник
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Прежде чем их вновь отпустят на волю, птицам приходится пройти через довольно сложные и порой не самые приятные процедуры — вот, например, как измеряют размер головы у одного из узников
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Размер птичьей ноги — тоже информация, нужная ученым
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Все полученные данные волонтеры тщательно заносят в специальные таблички, чтобы при необходимости ими могли воспользоваться коллеги из других стран — в зависимости от того, куда дальше отправится окольцованная птица
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Возраст арктических кочевников определяют по состоянию и длине их оперения
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Полученными данными и собственными выводами члены общества делятся в специальных отчетах, которые выпускают раз в два года, а также в научных публикациях. Кроме того, о ходе работы они подробно рассказывают в собственном блоге
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