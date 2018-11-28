В Музее Победы легендарную «Катюшу» спели сотни человек

Это рекорд. Самое массовое исполнение песни в ее юбилей. 700 человек спели «Катюшу» в Музее Победы. Флешмоб начал оркестр и хор Росгвардии. Посетители музея не остались в стороне и тоже начали петь. «Катюша» была впервые исполнена 28 ноября 1938 года. Песня звучала в окопах и блиндажах на фронтах Великой Отечественной. Есть версия, что именно она дала название легендарным «Катюшам».