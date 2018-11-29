Прииски просчитаны: суровые будни нелегальных старателей в Африке

В стране разрешена частная добыча золота, надо лишь купить лицензию, а драгоценный металл продавать только в местный центральный банк или зарегистрированному посреднику. Правила LMBA обязательны для всех золотодобывающих компаний, в том числе и самых мелких, которые, кстати, добывают в Зимбабве большую часть золота. Ассоциация строго селдит за их исполнением и составляет списки признаваемых во всем мире поставщиков. Однако местные жители считают приобретение лицензии лишними тратами