Прииски просчитаны: суровые будни нелегальных старателей в Африке

С Нового года Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), объединяющая участников глобального рынка и разрабатывающая программы рационального использования природных ресурсов, социальные и управленческие стандарты для этой сферы, ужесточает свои правила золотодобычи, что может лишить нелегальных старателей в Зимбабве единственного источника дохода
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
В стране разрешена частная добыча золота, надо лишь купить лицензию, а драгоценный металл продавать только в местный центральный банк или зарегистрированному посреднику. Правила LMBA обязательны для всех золотодобывающих компаний, в том числе и самых мелких, которые, кстати, добывают в Зимбабве большую часть золота. Ассоциация строго селдит за их исполнением и составляет списки признаваемых во всем мире поставщиков. Однако местные жители считают приобретение лицензии лишними тратами
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Таким образом, с 1 января нелегальные старатели, с помощью которых добывается 20% золота в мире, могут оказаться не у дел
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Старатели Зимбабве чаще всего пользуются самыми примитивными орудиями труда, у них нет специальной защитной одежды и даже сапог
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
В шахтах, которые они копают, нет освещения и вентиляции. А после того как работы закончены, отверстие в земле никто не закапывает, сразу принимаясь за следующее, что создает опасность и для местных жителей, и для скота
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Чтобы отделить золото от окружающей породы, его прогоняют через дробильную машину
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Для очистки золота от примесей и загрязнений старатели используют тлеющие угли. Также для этих целей здесь часто используют ртуть, не защищая ничем руки и лицо и получая сильнейшие отравления
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Из-за того что черные старатели, добывающие больше половины золота Зимбабве, очень важны для местной экономики, власти закрывают глаза на нарушения
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Местные эксперты прогнозируют, что старатели будут продавать всю свою добычу на черном рынке, где платят больше
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cynthia R Matonhodze
Отсутствие лицензии, которая не по карману местным жителям, позволит зачислить их в категорию производителей так называемого кровавого золота — добытого вне любых правил безопасности, охраны окружающей среды и, возможно, использованного в преступной деятельности, такой как эксплуатация детского труда, рабство и финансирование незаконных вооруженных формирований
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