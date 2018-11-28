Песков прокомментировал слухи о прокремлевских Telegram-каналах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что знает о слухах о существовании Telegram-каналов, которые якобы связаны с Кремлем.

По его словам, в Сети есть те, кто поддерживает власть, а есть и те, кто объективно ее критикует. Он также заявил, что имеются Telegram-каналы, которые высказываются с критикой с адрес Кремля лишь за деньги.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России. Мессенджер заблокировали за отказ руководства компании предоставить ФСБ ключи шифрования. По информации ведомства, теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года был спланирован именно в Telegram.