Не менее 22 человек погибли при взрыве химзавода на севере Китая

Как минимум 22 человека погибли в результате взрыва вблизи химзавода на севере Китая. Также более 20 человек пострадали, они госпитализированы. Поисково-спасательные работы по-прежнему продолжаются. Катастрофа произошла в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Причины взрыва не установлены. Из-за детонации возник пожар, сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей. Возгорание локализовано, на месте работают спасатели и следователи.