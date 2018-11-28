В Южной Корее появился отель с тюремными условиями

В Южной Корее открылся особенный гостиничный комплекс «Тюрьма внутри меня». В небольшой камере есть только коврик для йоги, ручка, блокнот и чайный набор. Никаких смартфонов и личных вещей. Одежду «заключённые» сдают — ходят в синих робах. Сутки «за решеткой» стоят около $90 (6 тыс. рублей).