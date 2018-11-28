Оставшийся без единственной квартиры Шура подал в суд на новых владельцев

Российский певец Шура (Александр Медведев) подал иск в Черемушкинский суд Москвы против нового владельца своей единственной квартиры. Об этом говорится в материалах пресс-службы артиста.

В исковом заявлении утверждается, что новый владелец присвоил недвижимость 15 лет назад обманным путем.

Квартиру, которая стала причиной спора, Шура приобрел в 2003 году. Сейчас ее рыночная стоимость оценивается в 35 млн рублей, пишет Lenta.ru.

По словам певца, он стал жертвой черных риелторов при оформлении договора.

«Мошенник вписал в контракт свое имя вместо реального покупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания. Правда открылась… когда неизвестные попытались проникнуть... в жилище, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином», –– отметили представители артиста.

Шура подал заявление в Генпрокуратуру, СК и МВД. Дело пока не возбуждено. Вернуть право собственности на недвижимость будет сложно, так как сроки по исковой давности уже истекли.

В октябре Шура рассказал, что пережил «страшную ночь», из-за того что в поисковой выдаче «Яндекса» появилась информация о его смерти.