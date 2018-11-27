В Центральной Азии выявили случаи торговли людьми

В четырех странах Центральной Азии в ходе совместного оперативно-профилактического мероприятия «SТOP трафик» было выявлено 95 случаев торговли людьми. Спецоперация проходила с 22 по 26 ноября в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии, сообщает 27 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

По данным ведомства, операция была «направлена на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми». Так, в Казахстане обнаружено 67 фактов подобных инцидентов.

«Сотрудниками полиции с узбекскими коллегами на территории Казахстана задержаны два уголовных преступника, находившихся в международном розыске МВД Узбекистана за торговлю людьми и мошенничество», — уточняет пресс-служба.

Согласно данным полиции, чаще всего наблюдаются случаи вовлечения в занятие проституцией, незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, а также торговли людьми. Сотрудниками правоохранительных органов проводится работа по пресечению случаев содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.

13 ноября сообщалось, что в Киеве освободили более 90 человек, которых удерживали в неволе и заставляли бесплатно работать. Заказчиками «живого товара» оказалась семейная пара — грузин и украинка, которые владели фермой в Одесской области.