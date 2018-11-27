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Полиция в Италии арестовала скрывавшегося 15 лет босса каморры

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Fabio Sasso
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Итальянские полицейские арестовали одного из главарей местной преступной организации Антонио Орландо, находившегося в розыске с 2003 года. Об этом пишет Agi.it.

Карабинеры итальянского Неаполя задержали одного из самых разыскиваемых преступников страны утром 27 ноября. В отношении 60-летнего Орландо ранее были выписаны два ордера на арест по обвинению в организации мафиозной структуры — это одно из наиболее тяжелых обвинений в итальянском уголовном праве, сообщает сайт kp.ru.

По данным следствия, Орландо был главарем клана каморры, состоящей из трех отдельных групп, действующих в северных пригородах Неаполя. Он также управлял поставками крупных партий наркотиков на юг Италии. В частности, с его подачи на наркорынки осуществлялись поставки высококачественного гашиша из Марокко под маркой «Айфон».

Орландо был задержан в квартире, где провел всего несколько дней и не собирался задерживаться. Благодаря такой тактике ему удавалось скрываться от закона в течение 15 лет.

26 ноября сообщалось, что больше 40 человек задержано в Италии по подозрению в наркоторговле.

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