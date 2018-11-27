Генпрокуратуру попросили проверить предложение заменить тело Ленина копией

Генпрокуратуру попросили проверить предложение депутата заменить в Мавзолее тело Владимира Ленина копией. С таким обращением выступил исполнительный секретарь центрального комитета политической партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Политик призвал проверить заявление депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова на наличие нарушений в соответствии со статьями Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282) и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ст. 282).

«Мы требуем привлечь Петрова к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, поскольку сторонники Ленина исповедуют марксистско-ленинскую идеологию, а также привлечь этого деятеля за разжигание социальной розни», — цитирует коммуниста телеканал RT во вторник, 27 ноября.

По его словам, Петров своим предложением провоцирует конфликт между сторонниками сохранения тела вождя в Мавзолее и «антикоммунистами», которые требуют перезахоронения Ленина. Малинкович выразил надежду, что в случае суда над депутатом его имущество будет конфисковано и отправлено на социальные нужды населения.

14 ноября Петров предложил разместить в мавзолее копию тела Владимира Ленина, а настоящие останки вождя пролетариата предать земле. Он попросил кабинет министров сформировать специальную комиссию, которая займется разрешением споров вокруг тела.

Депутат считает, что останки Ленина необходимо захоронить в соответствии с завещанием политика, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году.