Путин провел рабочую встречу с кировским губернатором Васильевым
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.
Глава региона рассказал об итогах работы и планах развития.
Особое внимание Васильев уделил здравоохранению, сообщив об эксперименте в рамках исполнения 204-го майского указа.
Для участковых врачей в Кировской области введены доплаты в случае снижения смертности на участке.
Путин предложил подумать над тиражированием этой практики.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.
Глава региона рассказал об итогах работы и планах развития.
Особое внимание Васильев уделил здравоохранению, сообщив об эксперименте в рамках исполнения 204-го майского указа.
Для участковых врачей в Кировской области введены доплаты в случае снижения смертности на участке.
Путин предложил подумать над тиражированием этой практики.