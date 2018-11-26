Жители Астрахани в 2019 году будут больше платить за воду

С 1 января «Астрводоканал» начнет поэтапное повышение тарифа на воду. Эта мера обусловлена опережающим ростом цен на электрическую энергию, теплоноситель, газ и другие материальные ресурсы.

В соответствии с законодательством тарифы увеличат в два этапа: сначала на 1,7%, а с 1 июля 2019 года уже корректируется утвержденный ранее тариф за минусом 1,7%. Итоговая цена составит 23 рубля 78 копеек за 1 куб. м воды, на 2 рубля 16 копеек больше нынешней. По водоотведению тариф поднимется до 28 рублей 2 копеек за 1 куб. м — всего на 4 рубля 92 копейки, информирует «Астрахань 24».

Повышение тарифа позволит предприятию частично вернуть недополученный доход — долги жителей. На эти средства планируется восстановить изношенную инфраструктуру.