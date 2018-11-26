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Группу фальшивомонетчиков задержали в Благовещенске

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Около 40 поддельных купюр обнаружили и изъяли амурские полицейские из оборота с начала года. При этом 14 из них — это новые банкноты номиналом 2 тыс. рублей. Среди субъектов Дальнего Востока такие купюры пытаются фальсифицировать чаще всего в Амурской области, сообщает ГТРК «Амур».

Как рассказал заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Максим Нестеренко, часть фальшивок изготовила группа мошенников в Благовещенске.

Преступники творчески подходили к подделке денег: рисовали водные знаки, красили голограмму лаком для ногтей для блеска и даже приклеивали псевдозащитную ленту. Полицейские установили, что таким способом злоумышленники изготовили более 10 двухтысячных купюр, пишет asn24.ru.

Правоохранительные органы Дагестана задержали двух подозреваемых в подделке купюр на сумму более 130 млн рублей. Об этом 19 сентября рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. При обыске в домах злоумышленников в Махачкале и Каспийске изъяли клише для печати, лазерный гравировщик, краски, принтер и другое оборудование.

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