Прямой эфир

Минтранс предложил поменять цвет дорожной разметки на желтый

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября.

Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов. Он попросил их скорректировать ранее предложенные планы работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает ведомство, пункт о желтой разметке был включен в ряд других изменений по предложению главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России «в целях повышения безопасности на дорогах». Также отмечается, что это не обязательное требование, а рекомендация. В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) подтвердили информацию об изменении цвета разметки и объяснили, что идея была заимствована в странах Скандинавии.

В Минтрансе также отметили, что на сегодняшний день выезд на встречную полосу является одной из главных причин ДТП в России.

Подробнее читайте в материале «Известий» «Золотая середина: двойную сплошную покрасят в желтый», который будет опубликован 27 ноября. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017