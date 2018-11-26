Минтранс предложил поменять цвет дорожной разметки на желтый

Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября.

Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов. Он попросил их скорректировать ранее предложенные планы работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает ведомство, пункт о желтой разметке был включен в ряд других изменений по предложению главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России «в целях повышения безопасности на дорогах». Также отмечается, что это не обязательное требование, а рекомендация. В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) подтвердили информацию об изменении цвета разметки и объяснили, что идея была заимствована в странах Скандинавии.

В Минтрансе также отметили, что на сегодняшний день выезд на встречную полосу является одной из главных причин ДТП в России.

Подробнее читайте в материале «Известий» «Золотая середина: двойную сплошную покрасят в желтый», который будет опубликован 27 ноября.