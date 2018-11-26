Новый подземный переход построят под Павелецкой железной дорогой

В Москве под Павелецкой железной дорогой на Варшавском шоссе построят новый подземный переход. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, переход протяженностью 60 м позволить горожанам быстро и безопасно перейти через железную дорогу. Проект составлен с учетом направления пешеходных потоков и интенсивности движения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пообещал построить переходы через железнодорожные пути во всех часто используемых местах, пишет сетевое издание m24.ru. Общая площадь перехода на Варшавском шоссе составила 475,2 кв. м.

14 ноября сообщалось, что движение транспорта открыли на участке Варшавского шоссе от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск.