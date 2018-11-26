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Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Избушку Бабы-яги установят в Черкизовском парке на востоке Москвы в ходе работ по благоустройству территории, которые начнутся в 2019 году. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В парке планируют превратить три детские площадки в тематические зоны «Путешествия», «Лесная сказка» и «Фотозона».

«Площадка «Лесная сказка» расположится среди деревьев. На ней установят деревянные малые архитектурные формы, напоминающие дом сказочной Бабы-яги», — отметили в ведомстве.

На площадке «Путешествия» появится игровой комплекс в виде корабля, а «Фотозону» украсят фигуры героев таких мультфильмов, как «Крокодил гена», «Простоквашино» и «Ну, погоди!».

Помимо этого, в парке площадью 14 га обустроят скейт-парк и памп-трек, а также организуют велодорожки и оборудуют прокат спортинвентаря. Также в парке запланирована высадка деревьев и кустарников, ремонт дорожки и оборудование стойки с тревожными кнопками. Как отмечает сайт kp.ru, концепция обустройства Черкизовского парка была разработана с учетом пожеланий горожан.

В сентябре сообщалось, что в течение ближайших пяти лет в Москве благоустроят более 40 км набережных.

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