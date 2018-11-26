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Движение по двум мостам через Оку перекрыли в Рязанской области

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В Спасском районе Рязанской области было принято решение приостановить движение по двум понтонным мостам через Оку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

С понедельника, 26 ноября, для движения были закрыты понтонные мосты у сел Фатьяновка и Троица. Ограничения были введены для пропуска ледохода на реке. Об этом сообщает РИА «7инфо».

Отмечается, что дорожное сообщение и жизнеобеспечение жителей сел не нарушены.

15 ноября сообщалось о том, что в Астраханской области перекрыли движение сразу на трех мостах. Это связано с аварийным состоянием всех объектов. На данный момент ограничения действуют для техники весом свыше 10 т, позже планируется перекрыть объекты для всех видов транспорта и пешеходов.

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