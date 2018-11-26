Вакцинация против клещевого энцефалита началась в Новосибирской области

Бесплатные прививки могут поставить жители Новосибирской области против клещевого энцефалита. Повторную вакцинацию необходимо будет пройти перед началом теплого сезона.

По словам врачей, от клещевого энцефалита существует комплекс из трех прививок. Между первой и второй необходимо выдержать интервал от одного до семи месяцев, третья прививка ставится через год после второй. Для выработки в организме необходимых антител следует проходить весь комплекс вакцинации, хотя у некоторых пациентов хороший иммунитет развивается уже после второй прививки. Об этом сообщает vn.ru.

Жители Новосибирской области могут поставить первую прививку уже сейчас. Медики заверяют, что побочных эффектов, кроме местного воспаления в районе укола, ранее не наблюдалось.

С апреля по ноябрь 2018 года клещи покусали примерно 15 тыс. жителей Новосибирской области. Клещевым энцефалитом заразились 107 человек, один человек умер.