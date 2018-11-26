Инвесторы несут деньги в новый проект владельца «Кэшбери»

Вкладчики «Кэшбери» не стали дожидаться обещанных 1 декабря выплат: они переводят деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC.

Об этом «Известиям» рассказали сами инвесторы, которые рассчитывают вернуть вложенные средства через новый проект. По словам вкладчиков «Кэшбери», перевести деньги в GDC можно через личный кабинет на сайте финансовой пирамиды.

Компания GDC (Global Decentralized Community) начнет работу через два месяца, говорится на ее сайте. Там также указано, что она будет вести деятельность в 10 странах, и часть пользователей «Кэшбери» будет переведена туда автоматически.

Участники новой компании планируют заработать за счет следующих вкладчиков. По оценкам экспертов, ущерб от деятельности GDC может превысить потери от «Кэшбери», составив не менее 10 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Закопали новый вклад: инвесторы «Кэшбери» несут деньги в очередной проект