Рыболовлев вновь покинул Москву и вернулся в Монако

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев вновь покинул Россию и вернулся в Монако. В княжестве предприниматель находится под судебным контролем. Рыболовлева подозревают в коррупции и сговоре с органами юстиции. Иск против бизнесмена подал арт-дилер, которого Рыболовлев обвинил в обмане. В воскресенье бизнесмен посетил базу принадлежащего ему ФК «Монако».