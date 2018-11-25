Полицейские из разных регионов РФ исполнили песню «Незримый бой»

Сотрудники полиции записали музыкальный ролик в честь дня рождения композитора Марка Минкова. Они исполнили неофициальный гимн органов внутренних дел — песню «Незримый бой» из телефильма «Следствие ведут ЗнаТоКи». Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

25 ноября Минкову исполнилось бы 74 года, уточнила она.

«В акции приняли участие полицейские по всей России. Участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, представители других служб играли сольно, некоторые собрали целый оркестр. Аккомпанировали на музыкальных инструментах, в том числе являющихся неотъемлемой частью культуры и быта многонационального народа нашей страны. Из отдельных фрагментов смонтировано единое выступление», — сказала Волк.

Марк Минков — народный артист РФ и заслуженный деятель искусств. Он является лауреатов всесоюзных и международных конкурсов композиторов. Минков сочинил музыку к более чем 60 кино- и телефильмам. Он умер 29 мая 2012 года на 68-м году жизни. Песня «Незримый бой» была написана в 1970 году специально для сериала о работе милиции «Следствие ведут ЗнаТоКи».