Паром въехал в набережную в Сан-Франциско

Не только самолетам нужно желать мягкой посадки, но и суднам — швартовки. В Сан-Франциско пассажирский паром въехал в набережную. Пострадали два человека, всего на борту находились 53 пассажира. Компания-владелец начала расследование. Членов команды проверят на наркотики и алкоголь.