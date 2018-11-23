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Появился первый трейлер к римейку «Короля Льва»

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Фото: youtube.com
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Киностудия Walt Disney Studios опубликовала тизер кинофильма «Король лев», который станет римейком мультфильма 1994 года.

Полутораминутный видеоролик размещен на канале студии в видеохостинге YouTube, передает «Газета.ру».

В первом трейлере под знаменитую композицию Circle of Life показана сцена приветствия обитателями саванны будущего царя зверей.

В комментарии студии к публикации говорится, что обновленный «Король лев» режиссера Джона Фавро выйдет в прокат 19 июля 2019 года.

Компания Warner Bros. ранее представила первый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.

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