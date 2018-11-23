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Кресло Хокинга помогло парализованным пациентам

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Фото: Global Look Press/Yang Lei
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Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Университета Брауна адаптировали технологию, основанную на интерфейсе компьютера Стивена Хокинга, для лечения пациентов с обширными поражениями нервных окончаний.

С помощью компьютерного интерфейса BCI ученым удалось отслеживать движения глаз парализованных людей. Как сообщает N+1, тестирование технологии показало, что основанная на знаменитом кресле Хокинга электронная система позволяет больным нормально общаться с другими людьми.

Так, три участника исследования с болезнью Хокинга — боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — успешно начали контактировать с внешним миром. Связать датчики, считывающие движения глаз и компьютерную программу, удалось с помощью обычного планшета Google Nexus 9 с Bluetooth.

Британский физик Стивен Хокинг, которого БАС поразил в возрасте 23 лет, стал первым пациентом, для которого такая система была создана с нуля и адаптирована под ежедневное использование.

8 ноября кресло покойного британского ученого продали на аукционе за $393 тыс. Инвалидное кресло, в котором Хокинг провел большую часть своей жизни, ушло с молотка в ходе торгов в аукционном доме Christie’s в Лондоне. Помимо этого, за $767 тыс. был продан экземпляр докторской диссертации Хокинга 1965 года.

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