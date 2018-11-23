Глава МИДа Испании женился после 20 лет отношений
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель женился на главе Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Кристине Нарбоне после 20 лет отношений. Об этом сообщила газета Economista.
Церемония прошла в Мадриде в июле. На ней присутствовали только несколько родственников и друзей. Никаких публичных заявлений молодожены не делали, фотографии также не публиковали, пишет «РИА Новости».
Боррель и Нарбона начали встречаться в 1998 году. От предыдущих браков оба имеют детей. Впервые Нарбона заявила о министре как о своем муже, когда прокомментировала скандал между ним и одним из депутатов нижней палаты испанского парламента.
20 ноября создатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов женился на народной артистке РСФСР, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Они расписались в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве.