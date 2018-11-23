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Глава МИДа Испании женился после 20 лет отношений

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель женился на главе Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Кристине Нарбоне после 20 лет отношений. Об этом сообщила газета Economista.

Церемония прошла в Мадриде в июле. На ней присутствовали только несколько родственников и друзей. Никаких публичных заявлений молодожены не делали, фотографии также не публиковали, пишет «РИА Новости».

Боррель и Нарбона начали встречаться в 1998 году. От предыдущих браков оба имеют детей. Впервые Нарбона заявила о министре как о своем муже, когда прокомментировала скандал между ним и одним из депутатов нижней палаты испанского парламента.

20 ноября создатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов женился на народной артистке РСФСР, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Они расписались в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве.

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