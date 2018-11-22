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ФСБ предотвратила ряд нападений на школы после событий в Керчи

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в октябре 2018 года ряд нападений на российские школы после событий в Керчи, сообщил в четверг, 22 ноября, первый заместитель начальника управления службы Сергей Егоров.

На круглом столе в Совете Федерации он уточнил, что предотвращенные атаки не имели связи с международным терроризмом, передает «Газета.ру».

«Ситуация очень сложная, очень непростая», — охарактеризовал ситуацию Егоров. Одной из мер, которые необходимо принять, он назвал совершенствование законодательства о безопасности образовательных учреждений.

17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям учебного заведения, привел в действие самодельное взрывное устройство и покончил жизнь самоубийством.

Погиб 21 человек, включая нападавшего.

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