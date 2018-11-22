Калининградская область стала лучшим регионом для экологического отдыха

Калининградская область удостоена премии National Geographic Traveler Awards в номинации «Лучший экологический отдых». Об этом сообщил местный министр по культуре и туризму Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

Он разместил фото и видео с церемонии вручения награды, передает Калининград.Ru. В прошлом году Калининградская область заняла пятое место в номинации «Российский оздоровительный отдых» премии National Geographic. Среди лидеров оказались Алтайский край, Краснодарский край, Республика Алтай и Ставропольский край.

В сентябре Минкультуры РФ составило топ-5 самых экологичных туристических направлений. В топ-5 вошли Байкальский государственный заповедник в Бурятии, «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае, а также национальный парк «Кенозерский» в Архангельской области.