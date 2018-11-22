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Убийцу чемпиона мира по кикбоксингу приговорили к девяти годам колонии

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Фото: МВД РФ
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Суд в Якутске признал Владислава Степанова виновным в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, подельник Степанова приговорен к штрафу в 180 тыс. рублей за соучастие в преступлении. Также подсудимых обязали выплатить семье убитого 2 млн рублей, передает ТАСС.

Сообщение об исчезновении спортсмена поступило в полицию 13 ноября 2017 года. По факту пропажи Макарова было возбуждено дело по статье «Убийство». Позже тело кикбоксера с многочисленными повреждениями было найдено в лесу в районе 45-го км Вилюйского тракта.

По данным следствия, в ночь на 6 ноября Макаров во время распития спиртных напитков поссорился с приятелем. Во время конфликта он был убит.

Макаров занимал должность вице-президента республиканской Федерации кикбоксинга, а также был председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества «Сатал» в Якутске.

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