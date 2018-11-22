Немецкие СМИ рассказали о «борщевичном бедствии» в России

Борщевик широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, сорняки занимают территорию уже более 1 млн га, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.



По словам журналистов, иногда эти растения достигают нескольких метров в высоту, из-за чего у других представителей флоры почти нет шансов. При этом отмечается, «борщевичное бедствие» в России было спровоцировано искусственно, так как в советские времена сорняк решили культивировать в качестве корма для скота. Однако инициаторы этой идеи не учли тот факт, что из-за борщевика коровье молоко становится горьким.

Отмечается, что борщевик является проблемой также и для Европы. К примеру, в Германии в 2008 году он был признан самым ядовитым растением года, похожая история сложилась и в Польше. Добавляется также, что в Европу борщевик прибыл в качестве подарка российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел князю Меттерниху, что, по мнению издания, оказалось «медвежьей услугой».

6 ноября сообщалось, что в Московской области начали штрафовать владельцев участков, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно закону от 1 ноября 2018 года, собственники обязаны бороться с этим видом растений на своих территориях.

8 октября сообщалось, что вопрос о борьбе с борщевиком был вынесен на общественное обсуждение в Республике Коми. В середине августа Мособлдума приняла приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье.