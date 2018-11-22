Сирийские саперы начали разминирование на юго-западе страны

Неразорвавшиеся снаряды находят у домов местных жителей. В сирийской провинции Даръа проходит операция по разминированию. Местные жители ждут, когда смогут вспахать свои поля и приступить к посеву.

Боевики примирились с правительством и сдали оружие — арсенал впечатляет. Часть экземпляров — высокотехнологичные образцы иностранного производства. Встречаются среди сданного стрелкового оружия и музейные раритеты. Британский пистолет-пулемет времен Второй мировой войны — историческая ценность. Скоро саперы завершат разминирование и за работу возьмутся строители.