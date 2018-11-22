Прямой эфир

Сирийские саперы начали разминирование на юго-западе страны

0
Выделить главное
вкл
выкл

Неразорвавшиеся снаряды находят у домов местных жителей. В сирийской провинции Даръа проходит операция по разминированию. Местные жители ждут, когда смогут вспахать свои поля и приступить к посеву. 

Боевики примирились с правительством и сдали оружие — арсенал впечатляет. Часть экземпляров — высокотехнологичные образцы иностранного производства. Встречаются среди сданного стрелкового оружия и музейные раритеты. Британский пистолет-пулемет времен Второй мировой войны — историческая ценность. Скоро саперы завершат разминирование и за работу возьмутся строители. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017